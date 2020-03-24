لمواجهة كورونا.. بنك مصر بمجلس النواب يراعى صحة وسلامة عملائه.. صور

اتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة الحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين بمجلس النواب.





وبالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس النواب والفرع الخاص ببنك مصر بمقر المجلس نفذ البنك الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الوقائية المتخذة من قبل الأمانة العامة للمجلس وذلك بمراعاة حدود التباعد الاجتماعي لعدم التكدس والتزاحم بين المتعاملين والمترددين على البنك، حفاظًا على الصحة العامة.



