أول رد فعل من اللجنة الأوليمبية المصرية بشأن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

رحب الدكتور عبد العزيز غنيم، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بإمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو التى كان من المقرر إقامتها فى صيف العام الجارى بعد تفشي فيروس كورونا الخطير.



وقال عبد العزيز غنيم، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن صحة المواطنين تأتي فى المقام الأول، مؤكدا أن الاستعدادات المصرية لخوض الأولمبياد تسير بشكل مميز ولكن لو تم تأجيلها من قبل اللجنة الدولية فإنه لا يوجد مانع لذلك.



وأضاف أن اللجنة الأوليمبية الدولية تتابع انتشار فيروس كورونا بشكل دقيق، وذلك وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الجميع يحرص على صحة الرياضيين فى المقام الأول بغض النظر عن إقامة الأولمبياد أو تأجيله.



وكان شينزو أبي، رئيس الوزراء الياباني، أعلن توصله إلى اتفاق مع رئيس اللجنة الأوليمبية، بشأن تأجيل طوكيو 2020.





وذكر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء الياباني، أنه تم الاستقرار على تأجيل أولمبياد طوكيو، بعد محادثات بين رئيس الوزراء شينزو أبي ورئيس اللجنة الأولمبية باخ.



وأضاف الحساب الرسمي، أن الأولمبياد ستقام في صيف 2021، بدلا من الصيف المقبل.





يذكر أن عددا من الدول الكبرى على رأسهم أمريكا وفرنسا وإسبانيا، طالبت مؤخرا بتأجيل أولمبياد طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 يوليو المقبل إلى 9 أغسطس.