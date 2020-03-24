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محافظات

مساعدات مالية من الأوقاف لمتضرري السيول وكورونا بجنوب سيناء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:09 م
وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
وافق  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على توفير  مساعدات مالية من باب البر بوزارة الأوقاف بمبلغ 350 ألف جنيه  لعدد 700 أسرة من الذين تضرروا من آثار السيول وفيروس كورونا.


وأوضحت المحافظة أن تلك التعويضات تشمل الذين فقدوا أعمالهم والأسر الأكثر احتياجا بمحافظة جنوب سيناء بواقع 500 جنيه لكل أسرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

 
ووجه  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  تعليماته لسكرتير عام المحافظة ومدير مديرية التضامن الاجتماعى ومدير مديرية الأوقاف بإعداد كشوف لهذه الأسر على لتقصي  سرعة  مع إعداد البحوث الاجتماعية اللازمة لبعض الأسر، على أن تصرف تلك المبالغ عن طريق الفيزا كارت لتوفير الراحة  للمواطنين.

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