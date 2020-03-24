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أخبار البلد

لـ النجاة من كورونا.. البابا تواضروس يدعو كنائس العالم للصلاة غدا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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سامح سلام
دعا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المسيحيين كلًّا في موضعه، إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.

وتضمنت دعوة قداسة البابا أن يصلي الجميع في كل مكان كل في بيته أو عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد (ساعة الصليب)، الصلاة الرَبِّيَة "أبانا الذي في السموات ....".
تليها طلبة "ارحمنا" التي تقال ضمن صلوات القداس الغريغوري بالكنيسة القبطية، والتي نصها:
"شعبك وبيعتك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك قائلين:
ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا
ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا
ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا
أنعم على شعبك بوحدانية القلب 
أعط طمأنينة للعالم 
ومزاجًا حسنًا للهواء"

كما دعا قداسته إلى أن تسبق هذه الصلاة المشتركة رفع كل إنسان قلبه لمدة خمس دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليتحنن على كل سكان الأرض.

ويقدم قداسة البابا حاليًا عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة صباحًا رسالة يومية تحوي تأملات في طلبه "ارحمنا يا الله ثم ارحمنا..." بمناسبة الصوم الكبير.

وسوف يشارك قداسة البابا المصلين من المقر البابوي بالقاهرة وذلك عبر القنوات القبطية الأربعة وأيضًا من على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع فيس بوك.
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