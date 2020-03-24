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أخبار العالم

1.3 مليار شخص.. مودي يعلن الإغلاق الكامل في الهند لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإغلاق التام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وقرر مودي فرض حالة الإغلاق التام والحجر الصحي الكامل في البلاد لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما.

ويعني ذلك ان 1.3 مليار هندي سيخضعون لإجراءات الحجر، في قرار هو الأكبر من نوعه.

وكانت السلطات الهندية أغلقت أمس، الاثنين، العاصمة الهندية نيودلهي ومدنا أخرى في البلاد إغلاقا تاما؛ في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما فرضت حظرا على ملايين المواطنين بأنحاء العاصمة نيودلهي والمدن الكبرى الاخرى، وذلك على الرغم من تراجع البورصات بنسبة تزيد على 11 بالمئة.

وأصدرت السلطات توجيهات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين بموجب قانون الأوبئة لعام 1897. وأطلقت في العاصمة الوطنية دلهي عملية مراقبة واسعة النطاق لـ 35000 مواطن عائد من الخارج.

كما قررت السلطات أيضا، تعليق جميع الرحلات الجوية المحلية.

وسجلت الهند قرابة الـ 500 إصابة بفيروس كورونا، و9 وفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد.
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