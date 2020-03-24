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رياضة

عضو اتحاد الكرة السابق: مجدي عبدالغني مظلوم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:09 م
يسري غازي
أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق أن مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين مظلوم لافتا إلى أنه استفاد إداريا كثيرا خلال تواجده فى المجلس السابق الجبلاية.

وقال أحمد مجاهد فى تصريحات تلفزيونية.. الخلاف الذي بيني وبين البلدوزر قديم وفى وجهات النظر فى إطار العمل الإدارى فقط وذلك خلال العمل إبان عهد الراحل سمير زاهر رءيس الجبلاية السابق.

وتابع: مجدى عبدالغنى قطر لما بيختلف مع اى حد لكنه مظلوم ومن يعرفه عن قرب يعلم أنه غير ذلك ويعبر عن وجهة نظره بشكل افراد المنظومة الرياضية تفهمه بشكل خاطيء.

وأضاف: مجدي عبدالغني تطور كثيرا خلال عمله فى مجلس الراحل سمير زاهر والمجلس السابق برئاسة المهندس هانى أبوريدة من النواحى الإدارية واكتسب خبرات كبيرة فى العمل الإدارى.

وأشار إلى أن مجدى عبدالغني استفاد كثيرا فى الآونة الأخيرة من خلال تطوير علاقته بمسؤولية الأندية نظرا لاحتوائها الخبرات الإدارية الكبيرة فى الجبلاية.
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