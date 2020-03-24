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أخبار البلد

مؤتمر صحفي هام لوزيرة الصحة بعد قليل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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محمد غالي
تعقد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا covid-19 وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.


وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بفرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية .


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده  بمقر مجلس الوزراء .


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

الحالات الجديدة:- 39

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 96

الوفيات الجديدة:- 5

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 68

إجمالي الوفيات:- 19

إجمالي أعداد المصابين:- 366

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