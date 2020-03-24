مؤتمر صحفي هام لوزيرة الصحة بعد قليل

تعقد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا covid-19 وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.









وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بفرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية .









جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر مجلس الوزراء .









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 39





الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 96





الوفيات الجديدة:- 5





عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 68





إجمالي الوفيات:- 19





إجمالي أعداد المصابين:- 366



