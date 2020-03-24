مؤتمر صحفي هام لوزيرة الصحة بعد قليل

تعقد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا covid-19 وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بفرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر مجلس الوزراء .
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-
الحالات الجديدة:- 39
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 96
الوفيات الجديدة:- 5
عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 68
إجمالي الوفيات:- 19
إجمالي أعداد المصابين:- 366