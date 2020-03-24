محترفو إنتر ميلان يهربون من إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا

ينتظر لاعبو إنتر ميلان الإيطالي ، المحترفين ، الانتهاء من فترة العزل الصحي المفروض على جميع اللاعبين بالدوري ، بسبب تفشي فيروس كورونا ، ليتوجهوا إلى بلادهم هاربين من الوباء.





وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة الإنتر وضعت فريق الكرة في الحجر بعد تأكد إصابة دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس، بكورونا، لذلك فإن بعض الأسماء ستغادر إيطاليا بمجرد نهاية فترة العزل الحالية.



وأبلغ مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الأفاعي، المقربين منه بعودته إلى كرواتيا للبقاء بجانب أسرته، بالإضافة إلى الثنائي الأوروجوياني دييجو جودين وماتياس فيتشينو.