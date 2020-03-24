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رياضة

محترفو إنتر ميلان يهربون من إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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ريهام بكير
ينتظر لاعبو إنتر ميلان الإيطالي ، المحترفين ، الانتهاء من فترة العزل الصحي المفروض على جميع اللاعبين بالدوري ، بسبب تفشي فيروس كورونا ، ليتوجهوا إلى بلادهم هاربين من الوباء.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة الإنتر وضعت فريق الكرة في الحجر بعد تأكد إصابة دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس، بكورونا، لذلك فإن بعض الأسماء ستغادر إيطاليا بمجرد نهاية فترة العزل الحالية.

وأبلغ مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الأفاعي، المقربين منه بعودته إلى كرواتيا للبقاء بجانب أسرته، بالإضافة إلى الثنائي الأوروجوياني دييجو جودين وماتياس فيتشينو.

يذكر أن بعض لاعبي يوفنتوس أيضًا يرغبون في اتخاذ نفس الخطوة قريبًا، بعد مغادرة كل من جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا تورينو وعودتهما إلى أمريكا الجنوبية.
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