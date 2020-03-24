AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة: اللى هيمشى فى الشارع بعد الساعة 7 هيدفع 4 آلاف جنيه

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:12 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
Advertisements
البهي عمرو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة اتخذت إجراءات مهمة اليوم للحفاظ على المواطنين موضحًا، أن القرارات ستطبق من غد الأربعاء.



وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن المواطنين عليهم الالتزام بتعليمات الحكومة.



وأشار نادر سعد، إلى أن " اللى هيمشى فى الشارع بعد الساعة 7 مساء غد الأربعاء سيوقع عليه غرامة 4000 جنيه" مؤكدًا أن هذا وفقًا لقانون الطوارئ.



وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجميع عليهم الالتزام بالجلوس فى البيت، وعدم الخروج فى ظل تلك الظروف الصعبة.



وكشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الفئات المستثناة من حظر التجوال بداية من غد وقال:  المستشفيات وجميع الأطقم الطبية و المراكز الطبية الموجودة فى المحافظات كل الصحفيين الحاملين كارنيه نقابة الصحفيين أو كارنية نقابة الإعلاميين.



وأكد المستشار نادر سعد أن هناك سماحا لـ ضيوف القنوات ولكن عليهم الذهاب لـ القنوات الفضائية فى سيارت القنوات وليس فى السيارات الخاصة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تكشف تطورات الحالة الصحية للأجنبي المصاب بـ كورونا .. فيديو

بدء سريان قرار منع القطريين من دخول مصر تحسبا لإصابتهم بـ كورونا.. غدا

هل تعطل الدراسة لمدة 4 أسابيع؟.. الحكومة تجيب

رئيس الوزراء يصعّد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. حظر التجول بدءًا من الغد من 7 مساء إلى 6 صباحا.. غلق المحال التجارية من 5 ليلا إلى السادسة نهارًا

دون الكافيتريات الملحقة بها ..الحكومة لـ "صدى البلد": يسمح لمحطات الوقود العمل في ساعات الحظر

الصحفيين والأطباء والإعلاميين.. الوزراء يوضح الجهات المستثناة من قرار حظر التجوال ..شاهد

ترشيحاتنا

توقف عن استخدامه فورا .. 6 أعراض تنذرك بـ حساسية الكحول

الرقابة الإدارية: ضبط 143 ألف قفاز طبي وكمامة و237 لتر كحول مجهولة المصدر

اكتشاف 40 طافرة لفيروس كورونا

السيسى يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم .. صور

هل يتم غلق محطات الوقود خلال ساعات الحظر.. صدى البلد يكشف

الحكومة تحذر: هناك قرارات أكثر شدة من الممكن اتخاذها فى الفترة القادمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي وباء كورونا عالميا .. لكزس lexus تبتكر سيارات للسير في القمر .. صور

"14 يوم انحسار أو انتشار" .. محمد أبو العينين يدعو مواطني الجيزة لالتزام المنازل في مواجهة كورونا .. صور

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز