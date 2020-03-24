تضم ٨٨ كرسيا.. أشرف رسلان: وصول أول عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية اليوم.. فيديو

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، انخفاض أعداد الركاب فى قطارات السكة الحديد بسبب القرارات الجديدة





وأضاف المهندس أشرف رسلان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، وصول أول عربة سكة حديد مكيفة درجة ثالثة إلى ميناء الإسكندرية اليوم.





وتابع رئيس هيئة السكة الحديد، أن تم تعقيم العربة بالكامل عقب وصولها الى ميناء الاسكندرية والعربة تكون ذات التهوية الديناميكية وهذه تعتبر عربة من افضل عربات القطارات الدرجة الثالثة فى الدول الاوروبية.





وأوضح المهندس أشرف رسلان، أن الـ 20 جرار باقى الصفقة سيتم وصولهم فى 30 مارس الخالى وان هذه الصفقة تكلفت 22 مليار جنية .





وأشار إلى أن، عدد الكراسي بالعربة التى تم وصولها لميناء الاسكندرية 88 مقعد وتحتوي على 2 من دورات المياة بمواصفات عالية جدا.















