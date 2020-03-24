بعد استطلاع هلال شعبان.. البحوث الفلكية: الجمعة 24 أبريل أول أيام شهر رمضان

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه تم استطلاع هلال شهر شعبان مساء اليوم وغدا الأربعاء 25 مارس هو بداية شهر شعبان.









وأضاف جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أنه طبقا للحسابات الفلكية شهر شعبان سيكون 30 يوما.









وتابع جاد القاضي "يوم الجمعة 24 أبريل أول أيام شهر رمضان وسيكون 30 يوما أيضا".







