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بعد استطلاع هلال شعبان.. البحوث الفلكية: الجمعة 24 أبريل أول أيام شهر رمضان

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:20 م
هلال شهر رمضان
هلال شهر رمضان
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هاني حسين
قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه تم استطلاع هلال شهر شعبان مساء اليوم وغدا الأربعاء 25 مارس هو بداية شهر شعبان.


وأضاف جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أنه  طبقا للحسابات الفلكية شهر شعبان سيكون 30 يوما.


وتابع جاد القاضي "يوم الجمعة 24 أبريل  أول أيام شهر رمضان وسيكون 30 يوما أيضا".


وأكمل جاد القاضي "شهر رمضان يبدأ يوم الجمعة 24 أبريل ويستمر 30 يوما وشعر شعبان ينتهى يوم الخميس 23 أبريل، وعيد الفطر سيكون  يوم 23 مايو".
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