إعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم فترة تعليق الدراسة بـ كفر الشيخ

قرَّر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، إعفاء طلاب المدن الجامعية عن دفع أي رسوم أو مصروفات خلال فترة تعليق الدراسة المحددة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال بيان، إنه غير مسموح للطلاب، الحضور لمقار المدن للحصول على متعلقاتهم الشخصية نظرًا للتعقيم والتطهير الكامل للمدن.

وأكد رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال رش وتعقيم المدن الجامعية بالمواد المطهرة والمعقمة، ومنح الطلاب إجازة طوال فترة تعليق الدراسة.