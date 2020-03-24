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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. حقيقة إصابة أزارو بفيروس كورونا.. والاتفاق يتحرك لشرائه من الأهلي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:42 م
أزارو
أزارو
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:


ترددت أنباء في الساعات الماضية ، عن إصابة وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار إلى نادي الاتفاق السعودي ، بفيروس كورونا المستجد.



بات الوضع بنادي النصر محيرًا في الآونة الأخيرة بعد انتشار تقارير صحفية تفيد برحيل بعض اللاعبين الذي يرتكز عليهم النادي خلال مباريات الموسم الماضي والموسم الحالي قبل إيقافه بسبب وباء كورونا "كوفيد-19" و الذي أدى إلى تعطل النشاط الرياضي بالمملكة العربية السعودية . 



بدأ نادي الاتفاق السعودي فى التحرك بقوة نحو حسم التعاقد مع وليد أزارو المعار من النادي الأهلي بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


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