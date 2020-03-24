الاتفاق السعودي.. وليد أزارو يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

ترددت أنباء في الساعات الماضية ، عن إصابة وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار إلى نادي الاتفاق السعودي ، بفيروس كورونا المستجد.





ومن جانبه ، كشف وليد أزارو حقيقة تلك الأنباء ، بكتابة كلمات قليلة على انستجرام ، معلقا على صورة الخبر بأنه مصاب بكورونا "ا لله يهديكم، أنا الحمدلله بخير، وكل ما يروج كاذبا





يذكر أن اللاعب العائد مؤخرًا إلى صفوف منتخب المغرب، عاد إلى بلاده الفترة الماضية، ومن هناك، أعلن تخصيص مبلغ مالي، لأربع عائلات ، ولا لديها من يعيلها، في ظل الإرشادات بالبقاء في المنزل لمواجهة فيروس كورونا، مطالبًا المشاهير في شتى المجالات بالسير على الدرب ذاته لما قد يواجه البعض في الظروف الحالية الصعبة.