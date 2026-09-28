استمرار اختبارات المتقدمين لشفل فرص العمل بمحطة الضبعة النووية

تواصل وزارة العمل اختبارات المتقدمين لفرص العمل الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث أُجريت الاختبارات بمقر مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، للمتقدمين من أبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.

وشملت الاختبارات عددًا من المهن والتخصصات الفنية والعمالية المطلوبة للعمل بالمشروع، من بينها أعمال الخرسانة، والفورمجي، والنقاشة، واللحام، إلى جانب عدد من المهن الأخرى، وذلك من خلال اختبارات عملية وفنية تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة، وفقًا لاحتياجات العمل وطبيعة كل مهنة.

وتأتي هذه الاختبارات في إطار التعاون بين وزارة العمل والشركة العاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، لاختيار العمالة المؤهلة للعمل بالمشروع، ضمن خطة توفير 2300 فرصة عمل جديدة للشباب من مختلف المحافظات، برواتب ومزايا مجزية، وفقًا للخبرة ونتائج الاختبارات... وحرصت مديرية العمل بكفر الشيخ على توفير كافة التيسيرات اللازمة للمتقدمين، وتنظيم إجراءات الاختبارات في أجواء مناسبة، مع تقديم الدعم والتوجيه للعمال خلال مراحل التقديم والاختبار، بما يضمن سهولة الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمتقدمين.

وقالت وزارة العمل في بيان رسمي استمرار الجهود في تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، وربط منظومة التدريب والتشغيل باحتياجات سوق العمل والمشروعات القومية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتوفير الكوادر الفنية والعمالية التي تحتاج إليها المشروعات الكبرى، ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.