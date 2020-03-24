رمضان صبحي: هذا اللاعب الأفضل عالميا ومثلي الأعلى في الكرة

أكد رمضان صبحي نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن لاعبه المفضل حول العالم هو رونالدو نجم منتخب البرازيل لأنه يملك جميع المقومات ويعتبر مثلا أعلى لأي مهاجم.









وأضاف رمضان خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن نيمار هو الأفضل على الاطلاق ولا يوجد لاعب مثله من وجهة نظره ويعتبر افضل لاعب في العالم الآن.









وتابع: أفضل تواجدي في نفس المركز الذي ألعب فيه ما يجعلني اشعر براحة كبيرة وأستمر في اعطاء كل ما أملك من طاقة.







