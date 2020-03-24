الملك سلمان يرأس القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين لمواجهة كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسا لمجموعة العشرية، عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية "بالفيديو"، الخميس المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





وبحسب "الرياض"، ستناقش القمة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة وباء كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.



