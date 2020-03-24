الملك سلمان يرأس القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين لمواجهة كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسا لمجموعة العشرية، عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية "بالفيديو"، الخميس المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وبحسب "الرياض"، ستناقش القمة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة وباء كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وأضافت أن أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة ستشارك في القمة، والتي تضم مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية، وسيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.