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رياضة

الزمالك يفاوض هذين اللاعبين لضمهما في الصيف

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:35 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك بدأوا في الإعداد لصفقات الصيف استعدادًا للموسم المقبل ودعم الفريق بصفقات قوية جديدة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أجرى اتصالات بمسئولي الإسماعيلي من أجل الحصول على خدمات المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف والظهير الأيسر محمود البدري، لضمهم لصفوف نادي ميت عقبة بداية الموسم الكروي المقبل.

وتابع: "الزمالك يفاوض الثنائي بعد ظهورهم بمستوي جيد مع فريق الإسماعيلي، ورغبة الزمالك في تدعيم مركزي الهجوم والظهير الأيسر".
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