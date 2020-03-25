رمضان صبحي: أفتقد عبدالله السعيد في الملعب

قال رمضان صبحي نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عبد الله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي يفتقده في الملعب.





وأضاف رمضان خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن عبدالله السعيد وصل لمرحلة انه كان يفهم تحركاتي قبل أن أتحرك، مفهوم اللعب السهل كان بأقدام السعيد.





وتابع: السعيد كان يصنع كرة مميزة تمنح شكل ومضمون مميز في الملعب، ولن يتكرر.



