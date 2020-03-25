AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رمضان صبحي: أفتقد عبدالله السعيد في الملعب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:00 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
عمرو ابوبكر
 
قال رمضان صبحي نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عبد الله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي يفتقده في الملعب. 

وأضاف رمضان خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن عبدالله السعيد وصل لمرحلة انه كان يفهم تحركاتي قبل أن أتحرك، مفهوم اللعب السهل كان بأقدام السعيد. 

وتابع: السعيد كان يصنع كرة مميزة تمنح شكل ومضمون مميز في الملعب، ولن يتكرر. 

وأشار صبحي إلى أن وجود السعيد في الأهلي صنع له تاريخ ولكن السعيد شارك في صناعته بمهارة كبيرة وروح عالية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 أسباب وراء خسارة النادي الأهلي لـ السوبر المحلي

عبد الله بكري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

قفشة يكشف سبب تواجده بدكة البدلاء لحساب عبد الله السعيد

رمضان صبحي يكشف عن مكالمة محمد صلاح معه بعد وصول المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020

رمضان صبحي يفجر مفاجأة جديدة عن حجم إصابته.. تفاصيل

رمضان صبحي: هذا اللاعب الأفضل عالميا ومثلي الأعلى في الكرة

ترشيحاتنا

حسين الشحات يجري جراحة خلال أيام

التفاصيل الكاملة لجلسة الخطيب وحسام عاشور.. اللاعب يطلب مهلة.. ومنسق قطاع الكرة المهمة القادمة

رمضان صبحي يفجر مفاجأة جديدة عن حجم إصابته.. تفاصيل

أمريكا تعلن 600 حالة وفاة بفيروس كورونا

الداخلية تتخذ جميع الاستعدادات لتنفيذ قرار الحظر.. فيديو

دعوات خبيثة.. محافظ الإسكندرية يستنكر السخرية من متظاهري كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قافلة تكافل من مؤسسة أبو العينين لمساندة أهالى الصف المتضررين من كورونا والسيول .. صور

بـ مكياج جذاب.. رضوى الشربيني تحتفل بـ الـ 10 ملايين بالأحمر الناري

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور