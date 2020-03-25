بـ بوت طويل.. جويل مردينيان بإطلالة جذابة على إنستجرام

نشرت الإعلامية جويل مردينيان صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت جويل مردينيان باطلالة جريئة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الأسود، وبأكمام طويلة، وبطريقة مختلفة وناعمة من الأسفل، فيما اختارت عليه بوت أبيض طويل.
وتركت جويل مردينيان شعرها منسدلا على أكتافها بطريقة ناعمة وانسيابية، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
ولم تتكلف جويل مردينيان بارتداء الإكسسورات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة، واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..