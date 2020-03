بـ بوت طويل.. جويل مردينيان بإطلالة جذابة على إنستجرام

View this post on Instagram

This was 4th January ❤️ today I am 3 Kg heavier 😱😱😱 have you put on weight??? How much? 😂 be honest 👍 . . كان هذا في الرابع من يناير ❤️ اليوم زاد وزني 3 كجم 😱😱😱 هل زاد وزنك ؟؟؟ كم كجم زاد؟ 😂 كونو صريحين 👍 #joellemardinian