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مرأة

فوائد الموز.. 9 أمراض يمكن تجنبها بتناوله يوميا

السبت 22/فبراير/2020 - 03:03 م
فوائد الموز
فوائد الموز
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آية التيجي
فوائد الموز عديدة لاحتوائه على المعادن، والزنك، والكالسيوم، والألياف، والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، ويمكن تناول الموز بصورته الطبيعية، أو مع خلط الموز داخل عصيرك المفضل للحصول على فوائده كلها، كما يمكنك الاستمتاع بتناول ساندويتش زبدة الموز محلية الصنع أو خبز الموز، أو  فطائر الموز المحلاة بالعسل الأبيض، وفي السطور التالية نرصد لك فوائد الموز بالكامل.

لكي تحصد كل فوائد الموز عليك بتناول ثمرة واحدة على الأقل يوميا، حيث إنها تحتوي على الكمية المناسبة من الكربوهيدرات، ولكن الموز ليس مناسبا لجميع الأشخاص، حيث إنه ممنوع على مرض السكري، وإذا كنت تعاني من مرض السكري، فيمكنك الاستمتاع بنصف حبة من الموز عندما تحتاج إلى تناول وجبة خفيفة.

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وإذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، فإن تناول الكثير من الموز يزيد من نسب البوتاسيوم في الجسم، بسبب احتواء الموز على الألياف  التي يمكن أن تحافظ على عمل الأمعاء، ويساعد أيضا في الحفاظ على الكوليسترول، وضغط الدم، بالإضافة إلى تخفيف الالتهاب، ومن أبرز فوائد الموز، ما يلي:

1-  يقلل من خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية.

2- يساعد في الحفاظ على صحة عظامك مع تقدم العمر.

3- يساعد عضلاتك على العمل بشكل أفضل.


5- علاج بعض الالتهابات المعدية المعوية.

6- تخفيف متلازمة القولون العصبي.

7-  يقلل من عدم تحمل اللاكتوز.

8- يقي من بعض أعراض الحساسية.

9- يساعد على تقليل أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.
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