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ثقافة

دار مكتوب تصدر "يوميات مواطن مصري" للكاتب على فودة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

صدر حديثا عن دار مكتوب للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "يوميات مواطن مصري"، للكاتب على فودة.

 

ويقول الكاتب على غلاف الكتاب: إنكم لم تستطيعوا حماية "سندباد" في الماضي، والقارب الذي يتحرك بلا شاطئ ولا هدف ولا دفة ولا أمل في عودته

 الأمل في سندباد جديد إنك حتى لو عثرت على "سندباد" فستعثر على حطامه، فلا بد أن يكون قد حطمه القهر والإحساس بالظلم والضياع، فضياع الأمل في تحقيق العدل قاتل ولما لا تكون أنت "سندباد" الجديد

 إذا وجدت داخلك الرغبة فستكون وإلا فلن تكون أبدا في سندباد ليس مجرد اسم، أنه فكر ورمز وكلاهما لا يموت.

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