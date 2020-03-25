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أخبار العالم

الرئيس الصيني يشارك في القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:28 ص
الرئيس الصيني تشي
الرئيس الصيني تشي جين بينج
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قسم الخارجي
أكدت الصين أن الرئيس  تشي جين بينج سيشارك في قمة دول العشرين المقرر عقدها غدا، 26 من مارس.

ومن المقرر أن تعقد المملكة العربية السعودية قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة الملك سلمان، غدا الخميس.

وتركز القمة على مناقشة جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين، إن القمة "ستناقش سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحدّ من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

وأوضحت أنه بالإضافة إلى قادة دول المجموعة وعدد من الدول الأخرى، سيشارك في القمة ممثلون عن كل من منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة وغيرهم من المنظمات الدولية.
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