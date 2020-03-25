الأهلي مش محتاج لعِّيبة الزمالك.. أبرز 10 تصريحات لـ رمضان صبحي مع إبراهيم فايق

حلّ رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمُعار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، ضيفًا على فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي إبراهيم فايق منذ بعض ساعات ليكشف العديد من الأسرار والحقائق خلال الفترة الماضية.
وتطرق صبحي لعدد من المواضيع أبرزها "خناقة" التدريبات التي وقعت بينه وبين أليو بادجي السنغالي الوافد الجديد إلى صفوف القلعة الحمراء، إضافة إلى مفاوضات الزمالك لضمه خلال الصيف المقبل.
ويعرض لكم "صدى البلد" فيما يلي أبرز 10 تصريحات أدلي بها رمضان صبحي خلال البرنامج:
- كواليس خلافه مع كوبر في الجابون
استخدم الإعلامي إبراهيم فايق بخاخ كحول مع رمضان صبحي نجم الفريق الاول لكرة القدم يالنادي الاهلي، أثناء تواجد الأخير ضيفاََ في برنامجه.
وتوجه فايق الى رمضان، وقام برش الكحول في يديه، قائلاََ "كله من كورونا، نادر شوقي موصيني، نادر قالي لو حصل حاجة؛ هزعلك، ده بيخاف عليك اكتر من نفسه".
ومن جهته، قال "صبحي" ضاحكاََ "كنت عايز أعطس، بس العطسة راحت".
حقيقة تعاقده مع الزمالك
"لن ألعب نهائياََ في يوم من الايام للزمالك حتى لو انتقل من الأهلي الى اي ناد في الدوري المصري".
أفتقد عبدالله السعيد في الملعب
"عبدالله السعيد وصل لمرحلة انه كان يفهم تحركاتي قبل أن أتحرك، مفهوم اللعب السهل كان بأقدام السعيد، كان يصنع كرة مميزة تمنح شكل ومضمون مميز في الملعب، ولن يتكرر".
كواليس مع حسام غالي أثناء إقامتهما في الغرفة
إن ما كان يحدث مع حسام غالي حينما كانا في غرفة واحدة، كان يشعره بالأخوة، وكان غالي بيتجنن حينما يراني أتناول الحلويات وأشرب الشاي، كان بيخاف عليا من الحلويات جدً.
كواليس خناقة بادجي كاملة
ما حدث مشادة بيني وبين بادجي في الملعب بسبب عدم تمرير الكرة وبالفعل تم تدخل اللاعبين بيننا واتجهت الى غرفة الملابس وانتهى الأمر.
وتابع: تواجد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ورينيه فايلر المدير الفني، وتم الصلح بعد الخناقة بـ ١٥ دقيقة.
وأشار صبحي إلى أنه لا يعلم لماذا تم تهويل الأمور، على الرغم من أنه لم يكن متواجد أحد خارج إطار اللاعبين والجهاز ولكن أعرف من روى ما حدث للصحفيين ووضع بهارات عليه ولكن لن اكشف عن هويته.
- مكالمة محمد صلاح معه بعد وصول المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020
محمد صلاح تواصل معي عقب الفوز ببطولة أفريقيا للشباب تحت ٢٣ عاما والوصول للاولمبياد، هنأني بالفوز والتواصل معه دائم ولا يوجد اي أزمة بين صلاح وبين جميع لاعبي المنتخب سواء الفراعنة الكبار أو الشباب.
- موقفه النهائي من الرحيل عن الأهلي
الخطيب هاتفه في وقت تواجد نادر شوقي مدير أعماله وقال له سوف تتم الصفقة وبالفعل تمت خلال ٤٨ ساعة.
وتابع: نحن نستمر في الفترة الحالية في الاعارة ولا يوجد تواصل بين الاهلي والنادي في الفترك الحالية ومازلت مستمر في الاهلي وارغب في الاستمرار دائماََ.
- مفاجأة جديدة عن حجم إصابته
بعد ان تعافى بشكل كبير وعاد الى المران و تقرر مشاركته في مباراة الزمالك شعر بآلام شديدة وتم استبعاده من المران.
وتابع: لم تتجدد اصابتي ولكن شعرت بإجهاد قوي وما حدث هو التهابات قوية في معظم العضلات ما جعل غيابي يستمر والمتابعة الطبية مستمرة .