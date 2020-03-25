الأهلي مش محتاج لعِّيبة الزمالك.. أبرز 10 تصريحات لـ رمضان صبحي مع إبراهيم فايق

حلّ رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمُعار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، ضيفًا على فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي إبراهيم فايق منذ بعض ساعات ليكشف العديد من الأسرار والحقائق خلال الفترة الماضية.





وتطرق صبحي لعدد من المواضيع أبرزها "خناقة" التدريبات التي وقعت بينه وبين أليو بادجي السنغالي الوافد الجديد إلى صفوف القلعة الحمراء، إضافة إلى مفاوضات الزمالك لضمه خلال الصيف المقبل.





ويعرض لكم "صدى البلد" فيما يلي أبرز 10 تصريحات أدلي بها رمضان صبحي خلال البرنامج:





- كواليس خلافه مع كوبر في الجابون





"هيكتور كوبر كاد أن يعيدني إلى مصر ونحن في الجابون؛ بسبب غضبي من استبدالي، ولكن تحدث معه عبد الله السعيد ومحمد صلاح وعصام الحضري وشريف إكرامي، كبار الفريق". - لا أتمني انضمام أي لاعب من الزمالك "لا أتمنى انضمام أيً من لاعبي الزمالك للأهلي، نحن فريق جيد ولا يحتاج إلى أحد، ولا يوجد أحد يعوض غياب عبد الله السعيد، لأنه لا يوجد أحد يعوض غياب أحد، كل لاعب له شخصيته واسلوبه". - موقف غريب بين رمضان صبحي وإبراهيم فايق على الهواء استخدم الإعلامي إبراهيم فايق بخاخ كحول مع رمضان صبحي نجم الفريق الاول لكرة القدم يالنادي الاهلي، أثناء تواجد الأخير ضيفاََ في برنامجه.

وتوجه فايق الى رمضان، وقام برش الكحول في يديه، قائلاََ "كله من كورونا، نادر شوقي موصيني، نادر قالي لو حصل حاجة؛ هزعلك، ده بيخاف عليك اكتر من نفسه".

ومن جهته، قال "صبحي" ضاحكاََ "كنت عايز أعطس، بس العطسة راحت".





حقيقة تعاقده مع الزمالك





"لن ألعب نهائياََ في يوم من الايام للزمالك حتى لو انتقل من الأهلي الى اي ناد في الدوري المصري".





أفتقد عبدالله السعيد في الملعب



