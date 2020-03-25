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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا.. إسرائيل تتأهب لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:45 ص
إسرائيل تتأهب لشراء
إسرائيل تتأهب لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية
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سمر صالح
تستعد إسرائيل لشراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي من الولايات المتحدة ودول خليجية بهدف تعزيز قدراتها الطبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لقناة كان العبرية.
 
وبحسب القناة، فإن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بيانا يفيد بأنه في ظل نقص المعدات الطبية، تم تشكيل فريق بقيادة رئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات لشراء المعدات من الخارج.

وأوضحت القناة أن الحديث يدور عن شراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي من دول بينها الولايات المتحدة ودول خليجية، دون مزيد من التفاصيل.
 
وأضافت أن إسرائيل لديها حاليا نحو 3 آلاف جهاز تنفس، إلا أنه حال استمرار معدل الإصابة الحالي الذي يتضاعف كل 3 أيام فسوف تصل الأمور إلى وضع مقلق يتعين الاستعداد له.
 
ولفتت القناة إلى أن الأطباء في إسرائيل يستعدون لسيناريو يحتاج الآلاف فيه لأجهزة تنفس.
 
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، كشفت القناة (13) الخاصة عن وثيقة لوزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد فيها أن 50 جهاز تنفس فقط هي ما تبقى في مخازن الطوارئ لديها، بعدما وزعت العشرات من تلك المعدات على مستشفيات في أنحاء إسرائيل.
 
وأعلنت الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1930، بينهم 3 وفيات، و53 حالة شفاء.
 
وأصاب كورونا أكثر من 417 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 108 آلاف.





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