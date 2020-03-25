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منوعات

مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:52 ص
مسنة بريطانية تصاب
مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى
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هدير علاء
توفيت مسنة بريطانية في الثمانين من عمرها جراء إصابتها بفيروس "كورونا"، بعد أن دخلت إلى أحد المستشفيات من أجل إجراء جراحة في المرارة؛ ويُعتقد أنها قد تكون أول بريطانية تلقى مصرعها بسبب إصابتها بالفيروس في جناح مستشفى.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الأربعاء، أن المسنة "ماريتا إدواردز" كانت في صحة جيدة بشكل عام، وفقًا لما ذكره أفراد عائلتها.

وكانت "إدواردز" قد دخلت إلى مستشفى بمدينة "نيوبورت" في "ويلز" بالمملكة المتحدة في الثامن والعشرين من فبراير الماضي لإجراء عملية روتينية، لكنها توفيت يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد من تشخيص إصابتها بـ"كورونا".

يذكر أن المريضة كانت تتعافى من العملية الجراحية بالمستشفى عندما أصيبت بالفيروس.

ونقلت "ديلي ميل" عن نجل هذه السيدة "ستيوارت لاود" قوله إنه بمجرد وجود شك في احتمالية وجود عدوى بـ"كورونا"، تم عزل جناح المستشفى؛ وتابع قائلًا إنه لو لم تكن والدته بالمستشفى، لكان من الممكن أن تظل على قيد الحياة.

وأضاف أنه يبدو أن هناك عدوى "كورونا" بالمستشفى، والتي أودت بحياة والدته، كما أعرب عن استيائه كونه لم يتمكن من توديعها كما كان يأمل، مشيرًا إلى أنها توفيت بشكل مروع.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن "إدواردز"، وهي من مقاطعة "مونماوثشاير" في "ويلز"، كانت واحدة من 5 مرضى توفوا في تلك المستشفى بسبب "كورونا".

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول كيفية إصابة المسنة بالعدوى.
مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل
مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل
مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل
مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل
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