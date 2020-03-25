ارتفاع محلي واستقرار عالمي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020

استقر

في التعاملات الفورية صباح اليوم الأربعاء عند 1494.50 دولارًا أمريكيًا،

وارتفع

للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 31.00 دولارًا أمريكيًا أو بنسبة 2.07 % إلى 1525.40 دولار أمريكي.