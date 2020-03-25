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اقتصاد

ارتفاع محلي واستقرار عالمي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقر سعر الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم الأربعاء عند 1494.50 دولارًا أمريكيًا، وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 31.00 دولارًا أمريكيًا أو بنسبة 2.07 % إلى 1525.40 دولار أمريكي.

وعلي المستوى المحلي، واصلت أسعار الذهب الارتفاع في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 25-3-2020، بنحو 10 جنيهات ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو700 جنيه بعد أن كان يسجل  690 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.


ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


اسعار الذهب في مصر 

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الأربعاء، 700 جنيه للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.


وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 801 جنيه بعد أن كان يسجل 794 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 700 جنيه بعد أن كان يسجل 695 جنيها


وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 599 جنيها للجرام الواحد، ووصل سعر الذهب عيار 14 نحو  466 جنيها، وعيار 21 سجل نحو 401 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5560 جنيها، وسعر الاوقية الذهب 24.902 جنيه، وسجل سعر كيلو الذهب 801.714 جنيه.
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