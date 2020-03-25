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اقتصاد

وفق احترازات كورونا.. التنموي السعودي يواصل تسليم الوحدات السكنية للمستحقين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:00 ص
التنموي السعودي يواصل
التنموي السعودي يواصل تسليم الوحدات السكنية للمستحقين
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وكالات
أعلن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم عدد من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع، للأسر المُستحقة وفق الجدول المُعد مسبقًا في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وسط التزام تام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح البرنامج في بيان اليوم أنه ومن خلال الإجراءات الصحية التي يتم العمل بموجبها خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تجنب التجمعات، سُلم مستفيدو الإسكان التنموي لمفاتيح وحداتهم السكنية بشكل فردي لكل مستفيد، وضمن بيئة تسليم آمنة تراعي تطبيق الاحتياطات المُوصي بها وخلال أوقات محددة مع توفير المعقمات والتأكد من سلامة مواقع التسليم كاملة.

ونوّه "الإسكان التنموي" بمستوى الوعي والتعاون الذي يجده البرنامج من شركائه من الجمعيات ومن المستفيدين، من خلال الحرص على الامتثال وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة، ما كان له الأثر الإيجابي في استمرار التسليم على مستوى المناطق كافة.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.
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