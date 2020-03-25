فى عيد ميلاد محمد ثروت.. سر شرائه قميص ميسي

ويحرص محمد ثروت على المشاركة فى أعمال الخير ولعل من أبرزها مشاركته فى التبرع لمرضى فيروس "سى" وذلك خلال مداخلة له فى برنامج "كل يوم" للإعلامي عمرو أديب.

قال المطرب محمد ثروت إنه اشترى قميص نجم برشلونة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحمل توقيعه بمبلغ نصف مليون جنيه.





وأضاف ثروت قائلا : أنه يتبرع بهذا المبلغ لعلاج المواطنين المصريين المصابين بفيروس الكبد "سي"، صدقة على روح والده.



