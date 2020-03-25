فى عيد ميلاد محمد ثروت.. سر شرائه قميص ميسي

يحتفل اليوم الفنان محمد ثروت بعيد ميلاده وهو أحد المطربين الكبار الذين قدموا العديد من الأغاني التي تظل محفورة فى وجدان وذاكرة المشاهدين.
ويحرص محمد ثروت على المشاركة فى أعمال الخير ولعل من أبرزها مشاركته فى التبرع لمرضى فيروس "سى" وذلك خلال مداخلة له فى برنامج "كل يوم" للإعلامي عمرو أديب.
قال المطرب محمد ثروت إنه اشترى قميص نجم برشلونة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحمل توقيعه بمبلغ نصف مليون جنيه.
وأضاف ثروت قائلا : أنه يتبرع بهذا المبلغ لعلاج المواطنين المصريين المصابين بفيروس الكبد "سي"، صدقة على روح والده.
وتابع ثروت قائلا : أن تبرعه هو أقل ما يجب موضحًا أن حملة مكافحة فيروس "سى" أثرت فيه؛ لأن والده توفي بهذا المرض، وليس أقل من أن يبذل كل ما يستطيعه لكي يتعافى كل مريض.