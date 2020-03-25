AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى عيد ميلاد محمد ثروت.. سر شرائه قميص ميسي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:37 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
Advertisements
أحمد إبراهيم
يحتفل اليوم الفنان محمد ثروت بعيد ميلاده وهو أحد المطربين الكبار الذين قدموا العديد من الأغاني التي تظل محفورة فى وجدان وذاكرة المشاهدين.

ويحرص محمد ثروت على المشاركة فى أعمال الخير ولعل من أبرزها مشاركته فى التبرع لمرضى فيروس "سى" وذلك خلال مداخلة له فى برنامج "كل يوم" للإعلامي عمرو أديب. 

قال المطرب محمد ثروت إنه اشترى قميص نجم برشلونة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحمل توقيعه بمبلغ نصف مليون جنيه.

وأضاف ثروت قائلا : أنه يتبرع بهذا المبلغ لعلاج المواطنين المصريين المصابين بفيروس الكبد "سي"، صدقة على روح والده.

وتابع ثروت قائلا : أن تبرعه هو أقل ما يجب موضحًا أن حملة مكافحة فيروس "سى" أثرت فيه؛ لأن والده توفي بهذا المرض، وليس أقل من أن يبذل كل ما يستطيعه لكي يتعافى كل مريض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك القاهرة يتبرع بجهازين للكشف عن أورام الرئة والصدر بـ قصر العيني

فخر العرب .. محمد صلاح يتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

ميسي يتبرع بـ مليون يورو لمكافحة مرض كورونا حول العالم

على رأسهم صلاح .. نجوم الكرة يستخدمون سلاح «التبرعات» لمحاربة الكورونا

ترشيحاتنا

هجوم شرس من فنانة شهيرة على سعد لمجرد : سادي مغتصب وعدو لدود.."فيديو"

أصيب بسلالتين من فيروس كورونا.. لن تصدق ما حدث لشاب في آيسلندا

رسميا.. سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy A31 بكاميرا رباعية وبطارية عملاقة.. صور ومواصفات

الأهلي مش محتاج لعِّيبة الزمالك.. أبرز 10 تصريحات لـ رمضان صبحي مع إبراهيم فايق

أسهل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة منذ سنوات.. أمين الإفتاء يكشف عنها

أول تعليق من رجل دين على حقيقة الشعرة الشافية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل

اكتشاف إصابة رضيع عمره عام بـ كورونا.. ووالداه يوجهان هذه النصيحة