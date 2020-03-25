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حوادث

خلي بالك.. إغلاق شارع الهرم أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام من الجمعة القادمة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيًا أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الجمعة القادمة وحتى الأحد المقبل.


ويرجع الاغلاق الجزئي الي سرعة الإنتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع " حيث سيتم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة نقل مرافق "الكهرباء" والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع".

وتبدأ الأعمال من يوم الجمعة الموافق 27/3/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 29/3/2020 ، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور.


وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال.
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