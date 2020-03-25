إنفلونزا أم كورونا.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة حول الفيروس

نشر الدكتور

، عميد معهد القلب السابق، منشورا له يقول إن الكثير من الأفراد

يسألونه

حول الإنفلونزا العنيفة التي تصيبهم وهل من الممكن أن تكون هذه الانفلونزا

ومر وانتهى قائلًا نعم واختتم قائلا متزعلوش.