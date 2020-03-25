إنفلونزا أم كورونا.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة حول الفيروس

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا له يقول إن الكثير من الأفراد يسألونه حول الإنفلونزا العنيفة التي تصيبهم وهل من الممكن أن تكون هذه الانفلونزا فيروس كورونا ومر وانتهى قائلًا نعم واختتم قائلا متزعلوش.
وقدم موقع health نصائح وقائية للحماية من فيروس كورونا:
- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين المحتوي على الكحول.
- غط فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس.
- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إذا كانت يداك غير نظيفتين.
- المخالطة اللصيقة بأي مريض.
- تجنب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى إذا كنت مريضًا.
- نظف وطهر باستمرار الأسطح التي تلمسها.
- الزم بيتك ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة والمناطق العامة إذا كنت مريضا.