محافظ الدقهلية يعلن تفاصيل ضبط 5 آلاف كمامة في حملة بالجمالية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط ما يقرب من 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات وتخالف الاشتراطات الصحية في إطار الجهود المبذولة لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وضبط سوق الدواء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم ضبط كميات من أصناف الصيدليات والمستلزمات الطبية شملت 4375 كمامة زرقاء جاهزة ومعدة للبيع، ضبط277 كمامة بيضاء جاهزة ومعدة للبيع،وضبط كميات كبيرة من المستلزمات الرياضية.





وأضاف محافظ الدقهلية أن الاصناف المذكورة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتخالف الاشتراطات الصحية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة وتحرير محضر بالواقعة،وتم التحفظ عليها وعلى ماكينات الخياطة التى تستخدم لتصنيعها.



