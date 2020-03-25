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فن

أول لقاء.. رسالة مؤثرة من نوال الزغبي لجمهورها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:45 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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محمد نحلة

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة لها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت عليها تعليقا مؤثرا :" لو استطيع إعادة أول لقاء جمعني بالبعض لأبتسمت لهم وأكملت طريقي".


وكانت قد طرحت  نوال الزغبي  أغنية "القوية" عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب. 


أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور. 


كانت نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، وشوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية، وتستعد لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.
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