الرياض في المقدمة.. تعرف على نصيب مدن السعودية من الحالات المصابة بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تم تسجيل ثاني حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة.

وأوضح متحدث الصحة في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات كورونا، أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 900 حالة، كاشفا أن 18 حالة من الحالات الجديدة هي لأشخاص قادمين من خارج المملكة، كان قد تم وضعهم في الحجر الصحي المناسب منذ قدومهم إلى منافذ المملكة، ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى أن بقية الحالات الـ115 اكتسبت العدوى من مخالطة لحالات معلن إصابتها بالفايروس سابقا، وهي خاضعة للمتابعة الصحية.

وكشف متحدث الصحة خريطة توزيع الحالات في المملكة على مدن الرياض (83)، الدمام (13)، جدة (10)، المدينة (6)، القطيف (6)، الخبر (5)، نجران (4)، أبها (2)، عرعر (2)، الظهران (1)، الجبيل (1)، وبذلك يصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة بالإصابة في المملكة إلى 900 حالة، معظمها تتلقى المعالجة والرعاية الصحية وهي مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، وهناك 3 حالات حرجة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة المكثفة في العنايات المركزة المخصصة لذلك.



