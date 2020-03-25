AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

الرياض في المقدمة.. تعرف على نصيب مدن السعودية من الحالات المصابة بكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:44 م
تعبيرية
تعبيرية
Advertisements
عبدالله قدري

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تم تسجيل ثاني حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة.

وأوضح متحدث الصحة في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات كورونا، أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 900 حالة، كاشفا أن 18 حالة من الحالات الجديدة هي لأشخاص قادمين من خارج المملكة، كان قد تم وضعهم في الحجر الصحي المناسب منذ قدومهم إلى منافذ المملكة، ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى أن بقية الحالات الـ115 اكتسبت العدوى من مخالطة لحالات معلن إصابتها بالفايروس سابقا، وهي خاضعة للمتابعة الصحية.

وكشف متحدث الصحة خريطة توزيع الحالات في المملكة على مدن الرياض (83)، الدمام (13)، جدة (10)، المدينة (6)، القطيف (6)، الخبر (5)، نجران (4)، أبها (2)، عرعر (2)، الظهران (1)، الجبيل (1)، وبذلك يصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة بالإصابة في المملكة إلى 900 حالة، معظمها تتلقى المعالجة والرعاية الصحية وهي مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، وهناك 3 حالات حرجة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة المكثفة في العنايات المركزة المخصصة لذلك.


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرّوا بـ 3 دول.. كيف تم التعامل مع مصابي كورونا الجدد لدى وصولهم السعودية

الصحة السعودية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

بينهم 21 مصريا.. السعودية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أغلبهم مصريين.. السعودية تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بينهم 14 مصريا.. السعودية تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بينهم مقيم مصرى.. خريطة تسلل حالات كورونا الجديدة إلى السعودية

ترشيحاتنا

سعرها أقل من 30 ألف جنيه.. أرخص 7 سيارات في سوق المستعمل المصري

بريطانيا.. إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

كورونا ونهاية العالم .. بشرى سارة عن مستقبل الفيروس

مذكرة برلمانية للحكومة لعدم تحصيل فواتير الكهرباء لمدة شهرين.. تفاصيل

ارتفاع قياسي لأسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9,45%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا

بعد وفاة حالة.. 7 فروق بين فيروس كورونا وهانتا