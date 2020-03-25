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أخبار البلد

بسبب حظر التجول.. تعديل مواعيد التشغيل بقطارات السكك الحديدية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:02 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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أحمد أبوشوشة
أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناء على تعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020.

فقد قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.

وأكدت الوزارة عدم تأثر القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها "خلال الفترة من الساعة 6صباحًا حتى 7 مساء"، أما فيما يخص القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها داخل الفترة من "الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا" فقد تم تعديل تشغيل بعضها ليتم تشغيلها نهارا وفي التوقيتات المسموح بها "خلال الفترة من الساعة 6صباحًا حتى 7 مساء"، مع إلغاء الرحلات الفرعية التي كان من المقرر قيامها أو وصولها بعد الساعة 7 مساء.

وتمت مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الإنتهائية الساعة 6.30 مساء ابتداءً من اليوم وعلى أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارا من الخميس 26- 3 -2020 ابتداء من الساعة السادسة صباحًا بجميع خطوط الشبكة.
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