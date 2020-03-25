أمن القاهرة الجديدة يضبط شقة يستخدمها صينيون لشواء الثعابين كوجبة غذاء





داهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذاء.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقي إخطارا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من احد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.





علي الفور قامت الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 من الصينيين اثنان منهم سيدات وتم التحفظ علي كمية من الثعابين كانت احدى المواطنات "صينية الجنسية" تقوم بشيّها لتقديمها كوجبة غذاء لاصدقائها الصينيين.





وتجري الان اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.