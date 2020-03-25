كيف تعامل الأجهزة الأمنية مع سيارة صدى البلد بعد اختراقها حظر التجوال.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، لقطات مصورة من جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال في أرجاء الجمهورية.





وجاء فى الفيديو تعامل الأجهزة الأمنية مع سيارة صدى البلد التى كانت تسير فى الشوارع لرصد حالة الحظر، وظهر فى الفيديو أن أجهزة الأمن قامت باستيقاف السيارة والتأكد من أنها تابعة لقناة صدى البلد وتم السماح لها بالمرور.





وأشاد الإعلامى أحمد موسي بدور الأجهزة الأمنية فى فرض حظر التجوال وتايع :«الشوارع فاضية والناس ملتزمة بقرار حظر الحركة، ودي حاجة كويسة ونسبة التطبيق وصلت أكثر من 90%، ورجال الشرطة منتشرين في كل محافظة لانهم المعنيين بمتابعة قرار الحظر".





وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، :"محافظة بني سويف واسكندرية أكثر المحافظات خالية في هذه اللحظة وكل التحية للاسكندرية شعبا ورجل الشرطة، الوضع أفضل في مصر ومحترم والشرطة متواجدة في الشارع لتأدية واجبها، والصورة ايجابية ولديها وعي واحترام للقانون".





وأكمل ان هذا الأمر جاء لحماية المواطنين وتحقيق التباعد المجتمعي ولابد من الجلوس في المنزل.