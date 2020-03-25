لمواجهة كورونا.. محافظ بني سويف يتابع إجراءات تنفيذ قرارات الحكومة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال جولة ميدانية، تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة؛ لمجابهة انتشار فيروس" كورونا" المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان له ، حيث يبدأ تطبيق القرارات من اليوم الأربعاء .





وتجول محافظ بني سويف بعدد من الشوارع والميادين، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية ،والمحال التى تقرر غلقها بشكل كامل.





واستوقف المحافظ بعض المواطنين أثناء جولته والذين استفسروا عن القرارات الجديدة ،حيث حرص على توضيحها لهم والهدف منها ، مشددا على أهمية الالتزام بها للعبور إلى بر الأمان ، لأن الدولة لا تدخر جهدا ضمن خطة شاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





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وأهاب محافظ بني سويف بكل المواطنين أن يلتزموا بقرارات الحكومة،وأن يحرصوا على عدم المخالطة قدر الإمكان، وأن لا يخرجوا من منازلهم في الضرورة القصوى في التوقيتات التي حددتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء ،قائلا : "لدى ثقة كبيرة في وعي المواطن السويفي ، وأنه سيكون خير معين لأجهزة المحافظة في تنفيذ خطة الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية التي تعلن عنها المحافظة وفقا لتعليمات وزارة الصحة .





واستمع محافظ بني سويف لمطالب عدد من المواطنين ، والتي أمر المحافظ بسرعة تلبيتها ، مطالبا المواطنين بالايجابية والإبلاغ عن أية مخالفات سواء في الأسواق أو مخالفة قرارات الحكومة ، التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس ، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي .





تجدر الإشارة إلى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة تضمنت أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى.





كما قرّر رئيس الوزراء توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها .





وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة،ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .





وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً .