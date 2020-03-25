نقابة المهندسين بكفر الشيخ تتبرع بجهاز تنفس صناعي لـ المستشفى العام

وافق مجلس نقابة المهندسين بكفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، اليوم، على تبرع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع للنقابة بجهاز للتنفس الصناعى لصالح مستشفى كفر الشيخ العام وصرف إعانات عاجلة.





وقال المهندس محمد ربيع الأمين العام لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، إنه جرت الموافقة على صرف إعانات فورية لأي مهندس فى حالة فقد وظيفته أو توقف راتبة نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد شريطة تقديم ما يثبت ذلك.





وأشار ربيع إلى أن الواجب الوطنى يلزم تكاتف كل أبناء الشعب فى إطار المسئولية الوطنية والمجتمعية و إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد والتزام كافة التعليمات من القيادة العليا، موضحًا أن هناك تعاونًا كبيرًا من المهندسين تجاة تلك الأزمة للخروج منها.





وكانت نقابة المهندسين بكفر الشيخ، اتخذت عدة إجراءات في ضوء التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، منها تطهير ورش مقر النقابة، وإيقاف جميع الخدمات بالنقابة مؤقتًا.