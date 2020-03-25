وزير الصحة التركي: تعاملوا كمصابين بكورونا

قال وزير الصحة في تركيا إن مسئولية مواجهة تفشي كورونا تقع على عاتق كل مواطن، على كل فرد أن يتصرف كأنه مصاب بكورونا وقد يعدي الآخرين.





وأضاف وزير الصحة التركي أن "مصابي كورونا 1872، منهم 136 في العناية المركزة و102 تحت التنفس الاصطناعي و26 تماثلوا للشفاء، مشيرا إلى أن الدواء الذي جلبته بلاده من الصين تم تقديمه حتى الآن لـ136 مريضا في العناية المركزة.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "سنواصل حماية مواطنينا من تأثير أزمة كورونا عبر التدابير وحزم الدعم الاقتصادي".





وحسب وسائل الإعلام الرسمية في تركيا، أضاف أردوغان: وقفنا بجميع مؤسساتنا وإمكانياتنا إلى جانب الشعب في مواجهة وباء فيروس كورونا منذ اليوم الأول".



