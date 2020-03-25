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أخبار العالم

وزير الصحة التركي: تعاملوا كمصابين بكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:59 م
كورونا
كورونا
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وكالات
قال وزير الصحة في تركيا إن مسئولية مواجهة تفشي كورونا تقع على عاتق كل مواطن، على كل فرد أن يتصرف كأنه مصاب بكورونا وقد يعدي الآخرين.

وأضاف وزير الصحة التركي أن "مصابي كورونا 1872، منهم 136 في العناية المركزة و102 تحت التنفس الاصطناعي و26 تماثلوا للشفاء، مشيرا إلى أن الدواء الذي جلبته بلاده من الصين تم تقديمه حتى الآن لـ136 مريضا في العناية المركزة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "سنواصل حماية مواطنينا من تأثير أزمة كورونا عبر التدابير وحزم الدعم الاقتصادي".

وحسب وسائل الإعلام الرسمية في تركيا، أضاف أردوغان: وقفنا بجميع مؤسساتنا وإمكانياتنا إلى جانب الشعب في مواجهة وباء فيروس كورونا منذ اليوم الأول".

ومن جانبه، أعلن وزير التعليم التركي، اليوم الأربعاء، عن تمديد إغلاق المدارس في البلاد حتى 30 أبريل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مشيرا إلى أن التعليم من المنازل سيستمر خلال تلك الفترة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن تركيا أغلقت المدارس وصممت نظاما للتعليم من المنازل للطلاب لمواصلة دروسهم، بعد تفشي الفيروس، الذي بدأ هناك قبل أسبوعين، مشيرة إلى قول وزير الصحة فخر الدين قوجة، الذي كان يتحدث بجانب سلجوق، إن الإغلاق ليس عطلة، لكنه إجراء وقائي لحماية الأسر.

ووصل عدد الوفيات في تركيا إلى 44، بحسب إحصائيات أمس الثلاثاء، بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872. 

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 423 ألف مصاب، بينهم أكثر من 18ألف و900 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 109 آلاف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.
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