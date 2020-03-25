أهالي الزاوية الحمراء يلتزمون بقرار حظر التجول.. فيديو

التزم أهالى الزاوية الحمرا بقرار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفرض الحظر الجزئى من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا فى خطوات للحد من تفشي فيروس كورونا واحتواء الموقف.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا أمس من خلال مؤتمر صحفي.



تضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا ويبدأ تطبيقها من الأربعاء ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين إضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية من الخامسة مساء الى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.





وقامت الأجهزة الأمنية بنشر القوات على كافة الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات من خلال الادارة العامة للمرور ومديريات الأمن، بالاضافة الى تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من التزام المواطنين بقرار الحظر، وسيتم نشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر لضبط المخالفين كما ستقوم للأجهزة الأمنية بتكثيف خدماتها لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها .