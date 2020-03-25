AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهالي الزاوية الحمراء يلتزمون بقرار حظر التجول.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
رنا أشرف- عدسة: كيرلس صلاح- احمد بيسو
التزم أهالى الزاوية الحمرا بقرار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفرض الحظر الجزئى من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا فى خطوات للحد من تفشي فيروس كورونا واحتواء الموقف.
وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا أمس من خلال مؤتمر صحفي.

تضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا ويبدأ تطبيقها من الأربعاء ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين إضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية من الخامسة مساء الى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وقامت الأجهزة الأمنية بنشر القوات على كافة الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات من خلال الادارة العامة للمرور ومديريات الأمن، بالاضافة الى تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من التزام المواطنين بقرار الحظر، وسيتم نشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر لضبط المخالفين كما ستقوم للأجهزة الأمنية بتكثيف خدماتها لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أهم قرارات رئيس الوزراء.. مغردون: خطوات تحترم

الداخلية ترفع حالة التأهب القصوى لتطبيق حظر التجول بدا من الغد

تعقيم ميدان ومسجد الحسين لمنع تفشي كورونا.. صور

الداخلية تبدأ تنفيذ حظر التجول.. انتشار القوات بالشوارع.. دوريات تجوب المدن والقرى

إمبابة قبل الساعة 7.. سائقو الميكروباص يوعّون المواطنين قبل بدء حظر التجوال

رسميا بدء حظر التجوال فى مصر لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

تطورات كورونا فى مصر: إصابة 456 حالة.. شفاء 95 .. وفاة 21

في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور

مصر أعلى دول العالم شفاءً من الفيروس.. متحدث الصحة يزف بشرى بشأن فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 54 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد ووفاة حالة واحدة

الفيروس في مُرتبك.. ماكينات الصرف الآلي ATM قنبلة موقوتة.. فيديو وصور

فرصة واحدة للنجاة.. الصحة العالمية: كورونا الوباء رقم واحد وبعض الدول لم تبلغ بعدد المصابين.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. إسعاد يونس تتألق فى أحدث ظهور لها

بـ ماكياج جذاب .. نوال الزغبى تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بعد إصابة أول فنانة مصرية بـ فيروس كورونا.. تعرف عليها في 10 صور