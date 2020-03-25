نائب المدير التنفيذي لنادي الزمالك يوجه رسالة قوية للشعب المصري

حرص شريف مصطفي نائب المدير التنفيذي بنادي الزمالك على توجيه رسالة للشعب المصري بضرورة الالتزام بالمنزل وعدم الخروج من المنزل واتباع التعليمات الصحية.





واكد شريف مصطفي ان البلد حاليا تمر بأزمة وهي وباء الكورونا وسوف تستطيع الدولة تخطي هذه الأيام الصعبة باتباع التعليمات.





وأشار شريف حسين أن الدولة تملك الكثير من أبنائها الأوفياء الذين يستطيعون خدمة الوطن والتطوع لـ تكفل الأسر ولكن يجب ان يكون الامر في صمت دون الإفصاح ومن يستطيع ان يخدم بلده يفعل دون المزايدة على أشخاص فالجميع في خدمة الوطن.





وحذر شريف حسين الجميع من النزول إلى الشارع ومغادرة المنزل، خاصة وأن ذلك سيؤدي إلى العقوبات الشديدة، مطالبا بضرورة الالتزام بالتعليمات والحفاظ على جميع الأسر حتى تزول هذه الفترة الصعبة التي يعيشها العالم أجمع.



