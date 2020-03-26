راح نرسم.. مبادرة فنية تتصدى لفيروس كورونا

أطلقت الفنانة التشكيلية سارة حاتم، مبادرة فنية هادفة تحت عنوان "راح نرسم" بأنامل شباب أرادوا التعبير عن مسؤوليتهم بنشر الوعي للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





المبادرة التي تضم مجموعة من طلاب كلية الفنون الجميلة بالسويداء تأسست عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإشغال الطلاب فترة العطلة بأشياء مفيدة ومسلية ولا سيما في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد كما توضح حاتم لمراسلة سانا.





ولفتت حاتم إلى أن فكرة المبادرة تنطلق من تعزيز ثقافة التطوع في حياة الشباب من منازلهم بنشر الوعي عبر الألوان والفنون ورسومات واسكتشات هادفة لتكريس رسالة الفن الإنسانية والجمالية بخدمة المجتمع.





توسعت المبادرة وانضم إليها مجموعة من الفنانين والهواة حسب حاتم حيث شارك كل منهم بأسلوبه لنقل رؤيته برسومات توعوية تناولت دور الأطباء ومنظمة الهلال الأحمر في التصدي لفيروس كورونا متضمنة العديد من شعارات الوقاية وأهمية البقاء في المنازل وارتداء الكمامات والتعقيم والنظافة.





وجسد عدد من طلاب الكلية طبيعة صامتة مضيفين إليها بعض الجمل والشعارات الهادفة ومنهم من شارك بالكاريكاتير والتصاميم الإعلانية على أمل إقامة معرض خاص بهم في مستقبل قريب.





الفنانة التشكيلية همسه شلهوب احدى المشاركات بالمبادرة أوضحت أن الهدف من مشاركتها تقديم شيء ولو بسيط في هذه الأزمة التي نمر بها جميعا وتأكيدا على دور الفنانين التشكيليين الفاعل في المجتمع بنشر الوعي الاجتماعي والصحي وتحذير المواطنين من العدوى بفيروس كورونا بأسلوب جديد يحمل لمسات إبداعية وجمالية بنشر رسومات توضيحية عن كيفية الوقاية والتعقيم.



