شاهد.. الشرطة تطبق العقوبات على مخالفي حظر التجول في الشوارع

بعد قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق حظر التجوال في الشوارع وعلى المحال التجارية؛ من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





انتشرت مساء أمس، الأربعاء، الشرطة في الشوارع لتطبيق العقوبات التي حددها رئيس الوزراء على مخالفين قرار حظر التجول سواء بالتجمعات أو فتح المحال أو حتى التجول في الشارع أثناء ساعات الحظر.





رصدت كاميرا "صدى البلد"، اتخاذ الشرطة عدة إجراءات في إحدى مناطق المرج لمعاقبة المخالفين، وقد ظهر رجال الشرطة مرتدين الكمامات والقفازات لمكافحة العدوى أثناء تجولهم في الشوارع لرصد المخالفات.









كان "مدبولي"، أعلن في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، حزمة من القرارات الجديدة هي حظر حركة المواطنين على الطرق العامة ابتداءً من أمس، الأربعاء، لمدة أسبوعين من الساعة السابعة ٧ مساءً حتى ٦ صباحا.





كما تقرر إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي والخاص في الفترة نفسها، وغلق المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، في حين استثنى القرار المخابز والصيدليات.





كما قرر رئيس الوزراء غلق المقاهي والكافيتريات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، إضافةً إلى تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للغلق و كل النوادي الرياضية والشعبية على كافة الجمهورية.









وبالنسبة إلى المدارس والجامعات فيستمر غلقها لمدة 15 يومًا أخرى، ويستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.









وعن تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات وكل تلك القرارات كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.



