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محافظة الفيوم: المواطنون ملتزمون بحظر الحركة.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن مواطني المحافظة ملتزمون بقرار حظر الحركة، مشيرا إلى أن حالات المخالفة كانت واحدة أو اثنتين على الأكثر.

وأضاف "عماد"، في حوار مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء أمس، الأربعاء، أن الالتزام كان بنسبة كبيرة جدًا، ولا توجد تجمعات في أرجاء المحافظة، مؤكدًا أن المسئولين قاموا بجولة في كل منطقة بالفيوم لمتابعة تنفيذ حظر التجول. 

وأكد نائب المحافظ، أنه تم توفير السلع الأساسية للمواطنين في المحافظة لمنع تكدس المواطنين أمام المحال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات 

*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة 

*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم 

*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)

*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا 

*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد 

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ الاف جنيه وتنتهي بالحبس.
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