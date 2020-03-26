«الوافدين بالتعليم العالي» تطلق مسابقة أجمل فانوس

أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة أجمل فانوس على أن يكون آخر ميعاد لإرسال صور التصميمات يوم 2 أبريل الساعة 2 ظهرا وآخر موعد للتصويت يوم 5 أبريل الساعة 2 ظهرا.





وكتبت الإدارة العامة للوافدين عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "كل سنة وإنتم جميعا بخير🕌...شهر رمضان الكريم أقرب، وإحنا منك بنقرب, عايزين نشوف مهاراتكم وإبداعتكم. صمم مجسم لفانوس رمضان تدخل بيه مسابقة أجمل فانوس رمضان، وعلي فكرة الفانوس الفايز هيكون هو أكتر فانوس حصل علي أعلي تصويت، كلم أهلك وإصحابك وخليهم يشاركو في التصويت".​





واستكملت الأكاديمية، "تقدر تعرض تصميمك علي الصفحة والفانوس صاحب أعلي تصوىت هيفوز معانا بجوائز عينية قيمة. أخر ميعاد لإرسال صور التصميمات هيكون 02/04 الساعة 2 ظ وأخر ميعاد للتصويت يوم 05/04 الساعة 2 ظ. خلي أصحابك وعائلتك كلهم يصوتوا لك وتكون إنت الفائز" .



