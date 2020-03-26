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حوادث

في حادث دهس تريلا للسيارات بالجيزة.. مصادر: مصرع وإصابة 19 حصيلة أولية

الخميس 26/مارس/2020 - 12:18 ص
حادث سير
حادث سير
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أكدت مصادر أمنية، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحصيلة الأولية لحادث الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف بلغت 10 وفيات، و٩ مصابين حتى الآن.

وكانت محافظة الجيزة، شهدت حادثا مروريا بشعا، حيث دهست سيارة نقل "تريلا"، سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين "تريلا" وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.

وعلى الفور، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، فانتقل إلى الموقع اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.

وجارٍ استكمال حصر أعداد المصابين والوفيات.

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