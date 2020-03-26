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وزيرة التضامن: قانون الـ 5 علاوات للمعاشات يكلف الدولة 27.6 مليار جنيه ..فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 03:01 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
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إبراهيم القادري
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رئيس الجمهورية وجه بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، مؤكدة أن القرار لم يكن مدرجًا في موازنة 2019/ 2020.


وأضافت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن تكلفة المجمد لقانون العلاوات الخمس من 2006 إلى 2015 تصل لـ 27.6 مليار جنيه.


وأوضحت نيفين القباج، أن تكلفة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بعد رصد 27.6 مليار جنيه مجمد ستصل سنويا إلى 7 مليارات.


وتابعت أن هذا سيتم تفعيله في 1 /7 / 2020 بعد عرضه اليوم، الخميس، وأخذ موافقة مجلس الوزراء.



وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد انفراجة لأصحاب المعاشات بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.


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