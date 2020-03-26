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رياضة

عماد السيد يكشف حقيقة تعرض نادي الزمالك للسحر

الخميس 26/مارس/2020 - 12:56 ص
عماد السيد
عماد السيد
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قسم الرياضة
كشف عماد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، والاتحاد السكندري الحالي، حقيقة تعرض النادي الأبيض لأعمال سحر فردية وجماعية في النادي.


وقال عماد السيد، في تصريحات متلفزة ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة "أون سبورت 2" أمس، الأربعاء، "هناك لاعب في الزمالك كان كثير التعرض للإصابة، ووجدنا في حذائه "سحر"، وغيره من اللاعبين وربما تكون الحالة التي ظهر عليها كهربا لحظة تبديله نتاج أعمال السحر".


وأضاف عماد السيد "رحلت عن الزمالك لأني كنت أرغب في المشاركة بصفة أساسية، وأنا من طلبت الرحيل بسبب رغبة النادي في التعاقد مع حارسي مرمى بعد إصابة محمود "جنش".


وتابع عماد السيد "استمررتُ في نادي الزمالك ١٤ عامًا، وحصلت على عدة بطولات، وعندما عدت كان لدي أمل في المشاركة، وتوجت بالكونفدرالية، ولكن اتخذت القرار بعد البطولة بالرحيل عن الزمالك".


واختتم تصريحاته، قائلًا "عمر صلاح تعرض للظلم في الزمالك، واتاخد من الدار للنار مثلما يقال فلم يشارك مع تدريبات حراس المرمى، لأن مدرب حراس المرمى في عهد كريستيان جروس كان يقوم بتدريب حارسين فقط".

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