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فن

مبروك يا حبيبي.. ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد العوضي على مسلسله الجديد ..شاهد

الخميس 26/مارس/2020 - 05:00 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد العوضي بعد طرح بوستر مسلسله الجديد "شديد الخطورة" الذي من المقرر أن يعرض في الفترة المقبلة.


وعلقت ياسمين عبد العزيز، على البوستر الذي نشره أحمد العوضي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتبت "مبرووووك يا حبيبي".


ورد أحمد العوضي، وكتب "الله يبارك فيكي يا حبيبتي" وهو ما لقي ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام.


يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تصدرت "ترند" موقع جوجل في الفترة الأخيرة، بعد حذف الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز منشوره الفاضح الذى طالب شقيقته من خلاله إعلان زواجها السري من الفنان أحمد العوضي بعد الهجوم عليه من متابعيه من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".


وكتب وائل عبدالعزيز علي حسابه بموقع فيسبوك : "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".


وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتوا إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!".
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